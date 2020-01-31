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Избиение в женском боксе: рефери остановил бой чемпионки из Книги рекордов Гиннеса

31 января, 16:38

Судья пожалел соперницу знаменитой чемпионки

Девушка-боксер из Пуэрто-Рико Аманда Серрано одержала победу над Симоне Апараседиой да Сильва в андеркарте поединка чемпиона WBO Деметриуса Андраде и Люка Килера в Майами. Чемпионка мира деклассировала соперницу в третьем раунде, а во втором отправила соперницу в нокдаун.

Серрано внесена в Книгу рекордов Гиннеса так как является единственной, кто выиграла девять мировых титулов в семи различных весовых категориях. Она владела титулами в легчайшей, второй легчайшей, полулегкой, второй полулегкой, легкой, первой полусредней и второй наилегчайшей весовых категориях. Также она является временной чемпионкой мира в полулегком весе. Также Аманда провела несколько боев в смешанных единоборствах.

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Ранее мы писали, что наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи. Виктору Выхристу подобрали соперника с 23 боями за плечами. Украинский супертяжеловес пожертвовал участием в Олимпиаде-2020 в Токио и недавно перешел в профессионалы.

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Смотрите нокаут самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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Источник: Сегодня|Спорт

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