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Известный промоутер предрек скандалисту Чисоре крах в бою с Усиком

14 ноября, 22:12

Побитый Кличко британец все же хочет встретиться с украинским боксером

Чисора уничтожил Прайса

Чисора уничтожил Прайса / Фото: Reuters

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Промоутер новозеландца Джозефа Паркера, Дэвид Хиггинс, обратился к британскому супертяжеловесу Дереку Чисоре и его менеджеру Дэвиду Хэю с предложением боя со своим подопечным. Таким образом, он хочет убедить скандалиста Чисору отказаться от встречи с непобедимым украинцем Александром Усиком. Ранее мы писали, что Чисора бросил вызов Усику.

По мнению Хиггинса, у Чисоры нет шансов против Усика, и этим поединком он словно объявляет о выходе на пенсию:

"Хватит играть игры, заигрывать с болельщиками, лучше подарите им то, что обещали — бой с Паркером. Хватит бегать и искать более финансово привлекательные варианты. Ведь понятно же, что Чисора проиграет Усику. Да, скорее всего он заработает немного больше, но этим поединком он словно объявляет о выходе на пенсию. А как иначе назвать ситуацию, когда вы соглашаетесь на заведомо проигрышный бой ради немного более серьёзного гонорара?"

"Я так считаю, — продолжает Хиггинс. — Если они выберут вариант с Усиком, то это будет значить, что они капитулируют, выбрасывают белый флаг. Это словно бы Чисора сказал: "Ну всё, чуваки, с меня хватит! Я завязываю с боксом! Но напоследок хочу хорошенько заработать". Но если Дерек всё же настроен серьёзно, то он сделает всё так, как и обещал — сразится с Паркером. Он уверен, что побьёт Джозефа. Так почему бы и нет? Побей сперва Паркера, а бой с Усиком никуда не денется, потом с ним сразишься".

Чисора и Паркер ранее договорились о поединке в октябре в Лондоне, но новозеландец снялся с боя из-за укуса паука. Вместо него Чисора отправил в нокаут в четвертом раунде гиганта Дэвида Прайса.

Смотрите, как после этого успеха Дерек заявил о готовности к "свиданию" с Усиком.

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