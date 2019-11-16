Известный украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона США

Иван Голуб / Фото: Twitter

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб защитил титул чемпиона США по версии WBC в бою с колумбийцем Ханером Гонсалесом.

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В 10-раундовом поединке украинский боксер был намного активнее соперника, и в заключительном раунде Голубу удалось отправить соперника в нокаут.

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Голуб нокаутировал колумбийца левым прямым ударом в голову. Для Ивана это 18-я победа, причем 14-я досрочная. В пассиве украинца только одно поражение спорным решением судей.

Ранее мы рассказывали, что Усик готовится провести титульный бой, уже названа дата и соперник украинца. Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора недавно одолел Дэвида Прайса и нацелился на бой с Александром Усиком или Джозефом Паркером. Промоутер Эдди Хирн готов организовать такой поединок.

Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

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