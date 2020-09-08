"К Ломаченко симпатии, как к Путину": Редкач снова "укусил" Васю

После скандала в американской церкви Редкач выступил с еще одним выпадом в адрес Ломаченко

Конфликт между украинскими боксерами Иваном Редкачем и Василием Ломаченко набирает обороты. Напомним, накануне, согласно заявлению первого из них, Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача. Сегодня же Иван выступил с очередным Instagram-"укусом" Василия.

Один из фолловеров Редкача написал ему в Instagram: "Ваня, ты хороший боксер. Но когда тебя отшлепал Гарсия, ты кусался, как великий Майк Тайсон. Но Майк Тайсон называет Ломаченко лучшим из лучших. Так что не брызгай желчью от зависти, а достигни результата, чтобы тебя тоже называли лучшим!"

На это Редкач ответил своему подписчику следующим образом: "Оставь лирику, пожалуйста. Великий не великий, для меня Ломаченко – хороший боец! Но как к человеку к нему симпатии – как к президенту России"

Реклама

Напомним, накануне Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе, в одной из православных церквей США столкнулся с Василием Ломаченко, прилетевшим за океан на бой с Теофимо Лопесом. Если верить Редкачу, Ломаченко грубо отреагировал на его приветствие, оттолкнул руками в присутствии семьи Ивана и попросил остаться у храма, чтобы продолжить разборки. Но продолжения не последовало.

Точнее, последовало, но уже в социальных сетях. Редкач раскритиковал Ломаченко, сделав акцент на том, что Василий позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася". Последний при этом предпочитает отмалчиваться.

Читайте также: Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе

Реклама

Добавим, что неприязнь в отношениях Редкача и Ломаченко наблюдается уже не один месяц. Например, в мае посредством Instagram Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре, поместив фото Василия в рамочку над столом, за которым сидят Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Кроме того, Редкач заявлял, что в бою Ломаченко – Лопес его симпатии будут на стороне американца. "Поставлю все деньги на Лопеса" , – говорил Иван.

Отметим, что в своем последнем бою против Дэнни Гарсии Редкач укусил соперника за шею. "Он выкрикнул: "Майк Тайсон!" – и укусил меня. Со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался американец, по очкам победивший Редкача по прозвищу "Киллер".

Смотрите, как тренируется Ломаченко

Реклама

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама