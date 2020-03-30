"Как бить надоедливую жену": чемпион мира по боксу дал скандальную инструкцию, а теперь кается

"У меня есть дочь, и если бы мужчина поднял на нее руку, это не было бы хорошо", - спохватился британец

Чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс в последнее время не сходит со страниц таблоидов. Недавно мы писали, что известного боксера сняли с рейса после шутки Сондерса про коронавирус. А теперь скандальному британцу пришлось извиняться за свою инструкцию о том, "как бить надоедливую жену".

Ранее боксер снял видео, на котором рассказал, какие приемы можно применять против жены во время карантина, если она уже достала. Возможно, Сондерс думал, что это будет смешно, но в ответ был нещадно раскритикован за подстрекательство к домашнему насилию и за неуважение к женщине. Боец вынужден был удалить запись скандального эфира. А затем в Twitter Билли Джо принес свои извинения.

"Я бы никогда не пропагандировал домашнее насилие, и если бы я увидел, как мужчина бьет женщину, я бы сам его разрубил на части. У меня есть дочь, и если бы мужчина поднял на нее руку, это не было бы хорошо. Приношу свои извинения, если я обидел женщин", – написал Сондерс.

Билли Джо Сондерс / Фото: Instagram

Ранее мы также сообщали, что чемпион мира по боксу оштрафован за предложение заняться сексом. Сондерс предлагал прохожей, страдающей от наркозависимости, заняться сексом с молодым человеком, находившимся в салоне принадлежащего боксеру Rolls Royce за порцию наркотиков. Также Сондерс вынудил женщину ударить прохожего.

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