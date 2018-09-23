Как Джошуа избивал Поветкина: видео брутального нокаута

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа сохранил чемпионские пояса по версиям IBO, WBA, IBF, WBO. На лондонском "Уэмбли" Джошуа встречался с претендентом на титулы россиянином Александром Поветкиным. После более-менее равного стартового отрезка поединка, россиянина на большее не хватило. Он слишком выдохся и стал легкой добычей в седьмом раунде. Сначала мощное попадание Джошуа свалило Поветкина с ног. В принципе, уже тогда подыматься россиянину смысла не было, но Александр решил продолжить бой после нокдауна. И логично, что все закончилось быстрым и болезненным нокаутом.

28-летний Энтони Джошуа провел 22 бой в профи и все выиграл. А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере. Остальные 34 боя он выиграл.

Что дальше? Возможно команде Энтони удастся договориться о бое с победителем поединка Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Боксеры договорились встретиться 1 декабря. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет Уайлдер.