Как скандалист Фьюри ходит на субботники: убирает улицы Англии в компании двух дам

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-1, 21 КО) также не может сидеть без дела. На днях родитель эксцентричного британского бойца решил поработать на благо общества и помог убрать улицы старинного городка Ланкастер, расположенного в Северо-Западной Англии. А титулованный сын следил на его работой. Ранее Усик рассказал, что бьется с Фьюри в своих снах, и даже обнародовал сенсационные результаты этих боев.

Реклама

Фьюри-старший неожиданно присоединился к субботнику, который прошел в рамках волонтерской инициативы по облагораживанию города. Видео с уборкой появилось на странице Тайсона в Тwitter. На нем Питер Фьюри очень старательно работал лопатой, выкорчевывая сорняки, а компанию ему составили две дамы. Тогда как сам боксер ограничился ролью зрителя и мотиватора.

Читайте также: "Кличко хочет отомстить Фьюри": бывший промоутер Владимира убежден, что украинец должен вернуться

А в конце июля знаменитый промоутер назвал даты двух ближайших боев Тайсона Фьюри. Пока что Фьюри ждет первый номер рейтинга WBC – еще один британец Диллиан Уайт. Но перед этим Тайсон должен разобраться с бывшим обладателем своего пояса – американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в контракте был прописан реванш. И эта схватка станет для бойцов уже третьей.

Смотрите, как Тайсон Фьюри снялся в музыкальном ролике вместе с Майклом Баффером и Джозефом Паркером

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама