Как Леннокс Льюис: Усик откровенно рассказал, когда может "двинуть"

Перед своим дебютом в супертяжах Александр Усик признался, что заставит его уйти из бокса

Александр Усик / Фото: Instagram

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Александр Усик перед боем с Чаззом Уизерспуном, который состоится рано утром в воскресенье (по киевскому времени), рассказал, когда он может завершить свою карьеру. Онлайн трансляция Усик Уизерспун с видео и фото самых ярких моментов поединка пройдет на нашем сайте.

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Судя по словам 32-летнего Александра Усика, он готов последовать примеру знаменитого британца Леннокса Льюиса, который, победив в легендарном кровавом бою титанов Виталия Кличко в 2003-м, в 37 лет ушел из бокса королем супертяжелого веса и больше на ринг не возвращался – несмотря на более чем щедрые предложения.

"Хочу завоевать все титулы и домой, – заявил Александр Усик. – Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки – наблюдать, как они растут. Способен ли я вовремя уйти? Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что нет. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть"

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Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Где смотреть бой Усик – Уизерспун

Как мы писали ранее, появился астропрогноз на карьеру Усика в хэвивейте. "Юпитер с Сатурном могут на 12 лет сделать Александра королем супертяжей", – заявил "Сегодня" известный астролог Влад Росс.

Также сообщалось, что Усик перед дебютом в супертяжах оказался легче Уизерспуна на 12 кг. Украинец показал на весах 97,5 кг, тогда как вес его соперника составил 109,8 кг.

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Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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