Как Нурмагомедов задушил Порье: видео чемпионского боя на UFC 242

В Абу-Даби только что завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном поединке выступили Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Мы вели онлайн боя Нурмагомедов – Порье на нашем сайте.
Хабиб уверенно выиграл в первом раунде, а во втором пропустил несколько жестких ударов. Уже в третьем раунде Хабиб перехватил атаку соперника и сам провел удушающий прием, оформив досрочную победу.
Досрочно: Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский титул
Смотрите полный бой Нурмагомедов – Порье:
После боя с Нурмагомедовым Порье, давая интервью, заплакал прямо в октагоне. Также он сообщил, что ближайшее время планирует провести с семьей.
"Очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб – великолепный боец. Я горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорта. Теперь еду домой, в США, чтобы побыть со своей семьей. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все обдумать", – сказал Порье после боя.
В свою очередь Нурмагомедов также заявил, что хотел бы немного отдохнуть:
"Третья защита? Последние два года были для меня очень напряженными. Хочу немного расслабиться. Дайте мне немного времени – может, пару дней. Мне нужно отдохнуть", – сказал Нурмагомедов после боя.
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