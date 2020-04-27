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Как вернуть Ломаченко, непонятно: промоутер назвал главную проблему украинца после карантина

27 апреля, 09:23

Олег Люлька

Боб Арум ломает голову над проведением следующего боя Василия в условиях запрета на перелеты

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что организация боя украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко может стать проблемой по окончании карантина. Поскольку боец находится в Украине, а из-за пандемии полеты не осуществляются, прибытие украинца на бой в США остается под вопросом. Напомним, из-за коронавируса бой Ломаченко – Лопес в Нью-Йорке перенесли с 30 мая на неопределенный срок.

"Теперь с такими бойцами, как, например, Ломаченко, у нас проблема. Ломаченко вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей, и это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы вернуть его в США в короткие сроки. Я этого не знаю, – заявил в комментарии ESPN промоутер Василия Ломаченко Боб Арум. – Сейчас действует запрет на полеты, и мы не сможем его отменить для проведения боксерского поединка. Таким образом, у нас есть большая проблема с нашими иностранными боксерами, которые находятся за пределами США"

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что появилась новая угроза бою года: Лопес отказался драться с Ломаченко без "наркотика". Непобедимый американец заявил, что ни за что не выйдет против украинца при пустых трибунах.

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Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Боб Арум

Источник: isport.ua

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