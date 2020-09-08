Капитан в бикини: соблазнительная жена украинского боксера показала красоту заката

Красавица-жена известного украинского боксера Тараса Шелестюка сняла серию видео о невероятном закате в Калифорнии, где на данный момент проживает пара. Ранее мы писали, что эффектная жена непобежденного бойца поразила эротическим танцем.

Реклама

В последнем ролике Алина Шелестюк предстала в роли капитана белоснежной яхты, которая движется навстречу уходящему солнцу. Правда из экипировки на девушке только желтый купальник и коротенькая футболка. "Невозмутимо обворожительная красота", – написал один из фоловеров. Напомним, что Алина занимается модельным бизнесом в США.

Читайте также: У жены украинского боксера во время исполнения "Макарены" неожиданно вспорхнула юбка

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, что на карантине боксер Тарас Шелестюк сделал жене Алине шикарный подарок – белоснежный автомобиль, украшенный ярко-красным бантом. "В детстве всегда мечтал о машине... А сейчас могу позволить покупать машины как подарок для своей семьи! Мечты сбываются, нужно только верить и не отступать в трудные моменты", – признался Тарас Шелестюк, нежно назвавший авто "новым членом их семьи".

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Тарас Шелестюк поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе.

Реклама

Смотрите, как танцует Алина Шелестюк

Алина Шелестюк – танец Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама