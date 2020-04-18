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"Карантин дал нам время": капитан сборной Украины по боксу – о вынужденном простое и Олимпиаде-2020

18 апреля, 18:26

Елена Павлова

Единственный обладатель олимпийской лицензии рассказал о подготовке к Играм в Токио

Капитан сборной Украины по боксу и первый боец "сине-желтых", которому удалось завоевать лицензию на Олимпиаду-2020, Николай Буценко рассказал, как собирается готовиться к Играм в Токио после их переноса на следующий год, и о том, чем полезен карантин, и сколько нужно времени для того, чтобы вернуться на пик формы. Ранее мы писали, что Буценко вырывает первый пропуск на Олимпиаду перед остановкой турнира.

"Подготовка к Олимпиаде? Ждем завершения карантина, а потом уже будут известны дальнейшие планы. Пока мы ничего не знаем – сидим дома и выполняем домашние задания. Лишь после завершения карантина у нас будет понимание будущих планов. Но я думаю, что карантин дал нам время отдохнуть и набраться сил. Возможно, это сыграло нам на руку в том плане, что мы восстановились и можем с новыми силами выполнять большой объем работы, чтобы быстро выйти на пик формы в нужное для нас время. Считаю, что где-то месяца и двух сборов хватит. Сейчас мы отдыхаем и занимаемся в лайтовом режиме. Однако в следующих квалификационных соревнований все ребята будут в отличной форме".

Николай Буценко

Николай Буценко / Фото: Федерация бокса Украины

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"Чем я занимаюсь во время карантина, кроме тренировок? Провожу время с семьей – это то, чего нам не хватает во время спортивной карьеры. Обычно мы редко бываем дома, но сейчас такой период, что каждый день проводишь в семейном кругу", – подытожил Николай.

Смотрите, как украинские боксеры соревновались за олимпийскую лицензию

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карантин Олимпиада-2020 Николай Буценко сборная Украины по боксу Олимпийский бокс

Источник: Федерация бокса Украины

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