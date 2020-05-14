"Картина маслом": Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре под фото с Путиным и Медведевым

Боксер из Шостки ждет соперники из Белгорода-Днестровского в новом весе

Неординарный боксер-профессионал Иван Редкач отметился очередным колким высказыванием в сторону соотечественника Василия Ломаченко. 34-летний спортсмен, который живет в Лос-Анджелесе, услышал, что вчера вечером Теофимо Лопес заявил об отмене боя с Василием Ломаченко. И отправил соотечественнику из Одесской области предложение встретиться на ринге.

Свое послание Редкач оформил оригинально. Он поместил Ломаченко в портрет, который повесил над столом, за которым сидят российские нынешний и предыдущий президенты: Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Еще одним троллингом стало предложение побиться в Лавре:

"КАРТИНА МАСЛОМ. БОЙ ОТМЕНИЛИ У БРАТА ВО ХРИСТЕ. Вася переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем — в Киево-Печерской лавре".

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Ранее мы сообщали, что скандальный украинский боксер не верит в Ломаченко: "Все деньги – против Васи".

Ломаченко – чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе (до 61,2 кг), а Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). То есть Иван предлагает соотечественнику перейти в первый полусредний вес (140 фунтов) – до 63,5 кг.

Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года по версии WBO

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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