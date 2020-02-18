"Каждое воскресенье думаю о суициде": неожиданное признание буйного трудоголика Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что постоянно впадает в депрессию по воскресеньям. В эти моменты его посещают мысли о самоубийстве. Напомним, что уже 22 февраля в Лас-Вегасе состоится матч-реванш Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри за пояс WBC. Первый поединок боксеров, который состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. Теперь Уайлдер назвал раунд, в котором нокаутирует Фьюри.

"Каждое воскресенье мне сложно, думаю о суициде. Почему именно в воскресенье? Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день. Мне нравятся тренировки, люблю ходить в зал, а когда этого нет, чувствую себя подавленным. Но когда наступает утро понедельника, я вновь ощущаю себя фантастически", – сказал в интервью ESPN.

Интересно, что не так давно чемпион WBC в супертяжелом весе Уайлдер признался, что едва не покончил жизнь самоубийством.

"В 19 и 20 лет у меня было много трудностей в жизни. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и большие мечты, мои мысли были о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить, – рассказал Деонтей. – "Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни".

Смотрите промо боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри

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Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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