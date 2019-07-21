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Кэмпбелл проиграл Ломаченко дуэль взглядов и показал, как будет глотать удары украинца

21 июля, 14:58

Подписчики промоутера британца – о сопернике Василия: "Он как ягненок, которого привели на заклание"

Ломаченко - Кэмпбелл. Дуэль взглядов
Ломаченко - Кэмпбелл. Дуэль взглядов. Фото: Twitter

Чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел первую дуэль взглядов с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Будущие соперники встретились лицом к лицу на самом загруженном стадионе мира – арене O2 в Лондоне – именно здесь состоится их бой 31 августа. Ломаченко и Кэмпбелл посетили вечер бокса, главным событием которого стал поединок супертяжей Диллиана Уайта против Оскара Риваса, выигранный Уайтом по очкам.

Во время дуэли взглядов Василий Ломаченко проедал Люка Кэмпбелла своим взором. Тогда как британец жевал жвачку, энергично работая челюстью. Болельщики уже успели пошутить, что таким же образом в последний день лета Кэмпбелл будет "глотать" удары в исполнении украинского Хайтека. К слову, именно Кэмпбелл и отвел накануне взгляд первым, что является косвенным предвестником его грядущего поражения.

Кэмпбелл выглядел на дуэли взглядов габаритнее, чем Ломаченко. Хотя, напомним, на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где оба стали чемпионами, британец выступал в категории 56 кг, а украинец – "этажом" выше, в весе 60 кг.

"Бесполезный бой, – пишут болельщики в Twitter на странице промоутерской компании Эдди Хирна, который ведет дела Люка Кэмпбелла. – Кэмпбеллу до Ломаченко, как до Луны". Или такой комментарий: "Люк на фоне Хайтека выглядит как ягненок, которого привели на заклание. Но, в любом случае, желаю Кэмпбеллу удачи".

Как мы писали ранее, на кону следующего боя Ломаченко с Кэмпбеллом будут стоять четыре чемпионских пояса. Кроме двух титулов Василия, соперники поспорят за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC, а также за пояс журнала The Ring.

Что интересно, едва бой Ломаченко – Кэмпбелл был подтвержден официально, как визави украинца распустил язык. "В ринге будет ад, – обещает олимпийский чемпион-2012 из Великобритании. - Ломаченко занимает первое место в рейтинге бойцов независимо от весовой категории. Но это год Люка Кэмпбелла, это мое время".

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл

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Сегодня|Спорт

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