"Киборг" против россиянки: брутальный нокаут в женском поединке UFC

Сегодня, 11:22

Крис Жустин нокаутировала Яну Куницкую в первом же раунде


В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоялось большое бойцовское шоу UFC 222. Главным событием вечера стал поединок между чемпионкой UFC в полулегком весе Крис "Киборг" Жустину из Бразилии и россиянкой Яной Куницкой.

Во второй половине стартовой пятиминутки Жустино потрясла Куницкую, после чего сумев провести добивание. Рефери принял решение остановить поединок. Таким образом, Жустино записала на свой счет 20-ю победу в карьере кряду.

Для 28-летней Куницкой это был дебют в UFC. В других организациях в ММА она провела 13 поединков: 10 побед и 3 поражения.

Ранее мы писали, как тренер Жустино настраивает свою подопечную на бои – он бьет спортсменку по лицу. 

Напомним, что единственная представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз показала плоский живот с "кубиками".

В своем последнем поединке Марина Мороз в рамках турнира UFC on FOX 28 проиграла американке Анджеле Хилл по очкам. Бой продлился все отведенные для него три раунда.

26-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" провела одиннадцать боев в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед и три поражения.
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Сегодня|Спорт

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