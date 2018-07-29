"Кинг Конг" вернулся: Ортис брутально нокаутировал малоизвестного румына

Сегодня, 10:15

Бой между двумя бывшими претендентами продлился всего два раунда


39-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Луис Ортис (29-1, 25 КО) вернулся после мартовского досрочного поражения Деонтею Уайлдеру и быстро разобрался с румыном Разваном Кожану (16-4, 9 КО), который по какому-то недоразумению в прошлом бою также претендовал на мировую корону, но по WBO.

Сходу в ринге установился контроль кубинца: он легко пробивал комбинации и, хоть и не доставал пока по цели хлесткими ударами, обозначил практически сразу же, кто здесь фаворит. Показать что-либо румынский заблочник не успел: во 2-м раунде Ортис пробил связку правый хук/левый прямой, после которой Кожану упал и при попытке подняться дважды заваливался.

Сегодня ночью Диллиан Уайт победил Джозефа Паркера в бою за титулы "серебряного" чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. При этом, оба боксера побывали в нокдауне, а Паркер – дважды.

Накануне промоутер Эдди Хирн заявил, что, если Усик хочет бой против Энтони Джошуа, ему нужно сначала победить Тони Беллью и Диллиана Уайта.
видео, бокс, Луис Ортис

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Источник:

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