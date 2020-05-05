Кличко готов стать бесплатным спарринг-партнером Усика перед столкновением с британской угрозой

Хотя по антропометрическим данным легендарный украинец не сильно похож на Дерека Чисору

Александр Усик / Фото: Facebook

Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко прокомментировал будущий поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Напомним, что бывшего абсолютного чемпиона крузервейта Усика это будет второй поединок в рамках Королевского дивизиона. Ранее мы сообщали, что украинский боксер требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика.

"Бой Александра з Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С огромным удовольствием. И совершенно бесплатно", – цитирует Кличко mixsport.pro.

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Ранее мы писали о новом скандале с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России. Спортсмен стал гостем "Всеукраинской школы онлайн". Тема урока с Усиком – научно-технологическая революция.

Мы также писали о тяжелых временах в жизни супертяжа – Усик рассказал о том, как расстался со своей женой.

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Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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