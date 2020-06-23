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"Кличко – лучший из больших бойцов, с которыми я встречался в ринге": признание британского "Льва"

23 июня, 22:55

Елена Павлова Елена Павлова

17 лет назад в Лос-Анджелесе Виталий вынудил Льюиса биться снизу вверх

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис заявил, что легендарный украинский боксер и обладатель поясов WBO и WBC Виталий Кличко – лучший из больших бойцов. Ранее Тайсон Фьюри назвал пятерку лучших боксеров в истории, но Кличко забыл.

"Я достаточно высоко оцениваю Кличко-старшего и его боксерский стиль, он вынудил меня биться снизу вверх. Виталий – лучший из больших бойцов, с которыми я когда-либо встречался в ринге. Он пошел своим путем и стал великим чемпионом. Я стал частью новой эпохи. Однако типичный сценарий был переписан, ведь стареющий чемпион не был ступенькой на пути молодого чемпиона", – рассказал британец в своем Instagram.

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Леннокс Льюис против Виталия Кличко

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

Напомним, что бой легенд супертяжелого веса Виталия Кличко и английского "Льва" Леннокса Льюиса за титулы чемпиона мира по версиям IBO, WBC и The Ring, которыми владел британец, состоялся 21 июня 2003 года на ринге "Стэйплс-центра" в Лос-Анджелесе. Из-за рассечения над левым глазом украинца после шестого раунда с подачи врача бой остановили. Льюису отдали победу техническим нокаутом, хотя он проигрывал в записках судей – 56:58.

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Также мы сообщали, что братьям Кличко предлагают вернуться в ринг против Холифилда и Льюиса. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Оливер Макколл загорелся организовать собственный боксерский турнир.

Смотрите интервью с мэром Киева Виталием Кличко

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