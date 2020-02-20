Кличко назвал неуклюжим боксера, выбившего его с трона короля мирового бокса

Пять лет назад "неуклюжему" Тайсону Фьюри Владимир проиграл все свои чемпионские пояса

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился мнением о британце Тайсоне Фьюри, чьим ближайшим соперником станет американец Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира по версии WBC. Их реванш состоится в Лас-Вегасе 23 февраля рано утром по киевскому времени. Кстати, накануне Фьюри и Уайлдер уже устроили потасовку.

"Как боксер, я бы сказал, что Фьюри действительно неуклюж – из-за его габаритов и того, как он перемещается по рингу. Но он, будучи таким большим, достаточно мобилен", – приводит слова Владимира Кличко о "Цыганском короле" BoxingScene

Напомним, в 2015 году именно Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

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Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Кстати, ранее Кличко заинтриговал возможным возвращением в ринг после боя Уайлдер – Фьюри. "Считаю, что либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам. Я хотел бы, чтобы Фьюри это сделал. А затем можно предположить мой реванш с Тайсоном, – заявил Кличко. – Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет. Запомните мои слова. Я не объявляю сейчас реванш".

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Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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