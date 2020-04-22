Кличко нокаутировал "Огонь": решающему бою в карьере Владимира исполнилось 14 лет (видео)

22 апреля 2006 года в Германии украинец победил американца Берда и на 10 лет завладел чемпионским поясом IBF

Ровно 14 лет назад, 22 апреля 2006 года, в немецком Маннгейме состоялся один из важнейших поединков в карьере Владимира Кличко – украинец победил американца Криса Берда по прозвищу "Беглый огонь" и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

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Кличко-младший выходил на тот бой против Криса Берда в качестве претендента. До этого он уже владел титулом WBO, но проиграл его Лэймону Брюстеру. После того Кличко на пути к титульному бою провел три поединка, поочередно победив Даварулла Уильямсона, Элисье Кастильо и Сэмюэла Питера.

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Берд, которого Кличко уже побеждал в 2000 году как раз в поединке за титул WBO, с того момента существенно прибавил и одержал несколько громких побед, в том числе, и над Эвандером Холифилдом.

Тем не менее, со старта боя Кличко владел преимуществом, удерживал соперника на дистанции и уже в пятом раунде оправил соперника в нокдаун. Берд поднялся, но в седьмом раунде еще два раза оказался на настиле и досрочно проиграл бой.

Реклама Владимир Кличко vs Крис Берд / Фото: Getty Images

Таким образом ровно 14 лет назад Владимир Кличко завоевал пояс IBF, который он удерживал почти 10 лет – до ноября 2015 года, когда украинца по очкам победил британец Тайсон Фьюри.

На днях мы писали, что Кличко – в жутком страхе из-за Фьюри. "Этот мужчина продолжает мечтать обо мне в сауне", – обескуражен скандальным заявлением британца Владимир.

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