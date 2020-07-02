Кличко отомстил за отрезанные головы братьев: сегодня – 9 лет победному бою-мечте Владимира с Хэем

После той победы в Гамбурге в руках братьев Кличко оказались все чемпионские пояса в супертяжелом весе

Ровно 9 лет назад, 2 июля 2011 года, в немецком Гамбурге произошло невероятное для мирового спорта событие. Владимир Кличко победил скандального британца Дэвида Хэя и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBA, что позволило братьям Кличко осуществить свою мечту – они собрали в своих руках все пояса супертяжелого веса. Ранее "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче.

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Интерес к тому бою подогрело скандальное поведение британца. В интернете появились изображения, на которых Дэвид Хэй держит отрубленные головы братьев Кличко, стоя на их обезглавленных телах. На нескольких пресс-конференциях Хэй появлялся с футболкой, на которой была изображена эта картина.

Однако поединок, состоявшийся после двухлетних переговоров в Гамбурге, не оправдал ожиданий "мясорубки". Проходил бой, в основном, на дальней дистанции, без "взрывов". Кличко работал первым номером, контролируя соперника левым джебом и лишь изредка пуская в ход правый прямой. Контратаки же, на которые так рассчитывал Хэй, удавались британцу крайне редко.

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В итоге, по истечении 12 раундов, Владимир Кличко был объявлен победителем единогласным решением судей: 118:108, 117:109, 116:110. При этом Хэй принялся оправдываться, что перед боем повредил мизинец и, дескать, это не позволило ему провести бой на более техничном уровне.

Лучшие моменты боя Кличко – Хэй

Владимир Кличко vs Дэвид Хэй / Фото: Getty Images

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Отметим, что 9 лет спустя Дэвид Хэй, уже в качестве промоутера, готовит другого британца Дерека Чисору к бою с Александром Усиком, тогда как 44-летний Владимир Кличко то и дело интригует намеками относительно возможного возобновления карьеры.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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