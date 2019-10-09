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Кличко получает медали и после ринга: Владимира наградили за выдающие достижения

9 октября, 12:09

Спортивные достижения украинского боксера отметили в Нью-Йорке

Владимир занимается благотворительностью

Владимир занимается благотворительностью / Фото: Facebook Кличко

Бывший украинский боксер Владимир Кличко добавил к своей коллекции призов еще одну награду. На традиционном Вечере больших спортивных легенд, прошедшем в Нью-Йорке, ему вручили медаль за выдающиеся достижения в спорте. Сам 43-летний спортсмен, напомним, недавно туманно заявил, что не исключает возвращения в ринг.

"В этой награде я вижу не только признание моих прошлых достижений, но и поддержку в будущем. Медаль еще раз напомнит мне о том, чего я достиг в спорте, что я узнал и испытал", – сказал Кличко-младший в США. Также Володя рассказал, что пытается свой спортивный опыт использовать теперь в бизнесе и повседневной жизни.

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Одним из организаторов встречи выступил благотворительный фонд поддержки больных параличом. Владимир Кличко, известный благотворительной деятельностью, не отказал в фото пострадавшим от болезни.

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Владимир рассказал, что продолжает поддерживать себя в форме. В целом же он находится в "свободном плавании". В конце лета Кличко, известный любовью к серфингу, засветился на ночном катании по Днепру.

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

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благотворительность Кличко бокс

Источник: Facebook Кличко

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