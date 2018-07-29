Кличко поможет Джошуа готовиться к бою против Поветкина

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко должен стать одним из спарринг-партнеров чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO британца Энтони Джошуа, информирует Luckypunch.net. Украинец поможет британцу готовиться к защите поясов в бою против россиянина Александра Поветкина.

Бой Джошуа и Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Джошуа в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли" в 11-м раунде техническим нокаутом победил Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец – в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.

Напомним, что Владимир Кличко имеет опыт победы над Александром Поветкиным. В 2013 году украинец в Москве победил россиянина единогласным решением судей.