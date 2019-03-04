Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Владимир Кличко. Фото: AFP

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c0/a95/5c41c0a9557bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c0/a95/5c41c0a9557bd.jpg 2019-03-04T19:25:00+02:00 Бокс Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко издание Sporting News включило в число бойцов, которые, по мнению издания, будут претендовать на звание лучшего боксера десятилетия. Обладателя этой награды определит Ассоциация боксерских писателей Америки. Среди пяти главных фаворитов на премию Sporting News называет следующих файтеров:

Владимир Кличко (11-2, 7 КО)

Андре Уорд (11-0, 3 КО)

Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)

Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)

Геннадий Головкин (20-1-1, 19 КО)

Также редакция издания отметила Энтони Джошуа, Теренса Кроуфорда, Деонтея Уайлдера и Василия Ломаченко, но заявила, что они еще не достигли того уровня, чтобы претендовать на звание лучших в десятилетии.

Впрочем, по мнению Sporting News, шансы Владимира Кличко выиграть почетную награду – не самые высокие: "Чтобы ее удостоиться, Кличко нужно было победить достойных инквизиторов. Владимир этого не сделал".

Отметим, что предыдущим победителем был Мэнни Пакьяо.

Напомним, ранее ходили слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг. Однако украинец их опроверг. Между тем победивший Владимира британец Энтони Джошуа сравнил Кличко с Терминатором: "Это был великий бой! Жесткий, бескомпромиссный, будто мы вернулись в 70-е, времена лучших тяжеловесов. Я не мог поверить глазам – после мощной серии ударов Кличко поднимался, словно чертов Терминатор".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.