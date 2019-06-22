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Кличко рассказал, когда мы увидим бой Усика на НСК "Олимпийский"

22 июня, 16:17

Мэр украинской столицы сделал заявление по поводу возможного поединка Александра Усика на главной арене страны

Виталий Кличко и Александр Усик
Виталий Кличко и Александр Усик. Фото: Facebook

Мэр Киева и основатель промоутерской компании К2 Promotions Виталий Кличко заявил, что в следующем году Александр Усик (16-0, 12 КО) может провести бой в украинской столице на НСК "Олимпийский". "Эти планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих, – отметил Виталий Кличко. – Усик сейчас решил попробовать свои силы в супертяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такой поединок не состоится. Планируем на следующий".

Напомним, свой дебютный бой в супертяжах Усик собирался провести 25 мая против Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле. Однако его пришлось отменить из-за травмы бицепса у украинца. Как заявил позже промоутер Усика, операция не потребуется, однако Александр вернется в ринг не ранее сентября.

Как мы писали ранее, россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде Мурату Гассиеву. Украинскому бойцу присудили премию в Екатеринбурге, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году.

Также сообщалось, что Усик откровенно отреагировал на лишение его чемпионских поясов в крузервейте. "Это нормально, пускай парни боксируют за эти пояса, – заявил Александр Усик. – Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои. А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют. Это уже, чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса".

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Тег нск олимпийский, Виталий Кличко, Александр Усик

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