Кличко трижды задал самому себе вопрос о возобновлении карьеры: ответ озадачил

Владимир Кличко / Фото: AFP

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Легендарный боксер Владимир Кличко в разговоре с журналистом ВВС Sport трижды в разных формах задал самому себе вопрос о возможности возобновления карьеры. При этом 43-летний украинец дал и весьма интригующий ответ. Ранее экс-тренер Владимира Джонатан Бэнкс проговорился, что в возобновлении карьеры Кличко-младшего не будет ничего удивительного.

Владимир Кличко / Фото: Instagram

"Вернусь ли я в ринг? Есть ли у меня еще порох в пороховницах? Будет ли камбек? Я не знаю, – заявил Владимир Кличко. – Никто не знает. Я тренируюсь каждое утро и я каждый день лгу самому себе, что я вернусь в ринг – и это сладкая ложь. Пока я просто наслаждаюсь жизнью и держу себя в форме. Но я не хочу спекулировать на этой теме и сотрясать воздух чем-либо"

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Энтони Джошуа vs Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Отметим, что свой последний бой Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 2017 году.

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При этом американский тренер Джеймс Али Башир, работавший с Александром Усиком и Владимиром Кличко, обвинил в последнем поражении Владимира его брата Виталия Кличко. "Когда Владимир потряс Джошуа, он не должен был его отпускать, – сказал Башир. – В тот вечер в углу Владимира Виталий Кличко и Джонатан Бэнкс сделали неправильный выбор, сказав Владимиру сбавить обороты. Они должны были сказать ему надавить на газ и преследовать Джошуа. Думаю, он бы его нокаутировал".

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