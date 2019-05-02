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"Кличко, ты не проиграешь": Джошуа сделал заявление относительно повторного боя с Владимиром

2 мая, 12:42

Британец считает, что украинец не пожалеет, если ради их нового поединка возобновит свою карьеру

Джошуа против Кличко. Грядет реванш
Джошуа против Кличко. Грядет реванш. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа (22-0 21 KO) прокомментировал возможный бой с Владимиром Кличко, который активно тренируется на базе в Конча-Заспе и, по слухам, вскоре может объявить о возобновлении своей карьеры. Напомним, завершил ее украинец, которому сейчас 43 года, как раз после поражения нокаутом от британца Энтони Джошуа в поединке, который состоялся 29 апреля 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Все, что я видел, это слова "пока что". Повторный бой с Кличко... Он не проиграет и я не проиграю. Это беспроигрышный вариант, если ты выдашь классный файт, – рассказал Talksport о возможной повторной встрече с Доктором Стальным молотом из Украины Энтони Джошуа. – В прошлый раз Владимир продемонстрировал хороший бой и завоевал сердца публики. Это то же, что и я гарантирую в своем исполнении на ринге".

Как сообщалось ранее, "Владимир сказал, что начнет думать о возвращении в ринг за 100 млн долларов". Об этом заявил его брат Виталий Кличко, который позже выступил уже с новым заявлением: "Мы слышим о 120 миллионах".

Также сообщалось, что 1 июня Джошуа будет драться c Разрушителем РуисомОбидчик украинского немца заменит в ринге провалившего допинг-тест Миллера.

Между тем к своему дебюту в супертяжах готовится Александр Усик:


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Сегодня|Спорт

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