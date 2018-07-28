Кличко: "Усик выиграл и заставил в центре Москвы прозвучать гимн Украины"

Сегодня, 22:37

Украинский боксер в столице России стал абсолютным чемипоном мира

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Вечный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии, который состоялся 21 июля в Москве, а также прокомментировал нападки других политиков относительно поездки Усика в страну агрессора.

Так, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко после боя Усика заявил, что "еще чуть-чуть, и в агрессию России никто не поверит".

"Он поехал в Москву, выиграл и заставил в центре Москвы прозвучать победный гимн Украины и подняться победный флаг Украины. Это – сухой остаток; все остальное, все спекуляции – от лукавого.

Самый большой соперник в любом из боев – не твой соперник, а ты сам, насколько ты психологически справишься с давлением. Не будем забывать, что он поехал в не очень дружественную обстановку, и практически весь зал болел против Усика. Усик психологически подошел к этому поединку на 100%, сделал грамотный поединок, использовал длину рук и колоссально красивую работу ног, не дал Гассиеву ни одного шанса использовать его сильные стороны", – прокомментировал Кличко.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а тот его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

А сегодня стали известные условия проведения боя Александр Усик – Энтони Джошуа, если украинец все же решится перейти в супертяжелый вес.
бокс, Виталий Кличко, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Источник:

Новая газета

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