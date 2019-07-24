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"Кличко в бешенстве": Владимир приедет в США, чтобы разобраться с обидчиком своей бывшей невесты

24 июля, 16:01

Боксер вне себя от того, что нынешний бойфренд Хайден ее избивает, а она от него не уходит

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко
Хайден Панеттьери и Владимир Кличко. Фото: Getty Images

Владимир Кличко готов перейти к решительным действиям, чтобы защитить свою бывшую невесту и мать своей 4-летней дочки Кайи – американскую актрису Хайден Панеттьери, которая за последние месяцы несколько раз подверглась физическому насилию со стороны своего нового бойфренда, коллеги Брайана Хикерсона.

Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон Фото: Getty Images

Как сообщалось ранее, полиция задержала Брайана за то, что тот избил экс-невесту Кличко. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Голливуда. Пара отдыхала в клубе, когда Хикерсон начал вести себя агрессивно и цепляться к Хайден. А затем трижды ударил ее по лицу. Позже актера выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Несмотря на это, стало известно, что Хайден Панеттьери не ушла от бойфренда, который жестоко ее избил. Хотя, казалось бы, после произошедшего девушка должна была немедленно бросить обидчика. Семья Панеттьери умоляет ее расстаться с Хикерсоном, которому грозит уголовное наказание, но пока безрезультатно.

Теперь, как сообщает американское издание Radar Online, в дело намерен вмешаться Владимир Кличко. Как сообщает издание, боксер пришел в бешенство, узнав, что нынешний спутник его экс-невесты поднял на нее руку. "Владимир пришел в ярость, когда ему стало об этом известно, – утверждает источник. - Они с Хайден могут находится в милях друг от друга, но он никогда не потерпит, если матери его ребенка причиняют вред". Отметим, что их общего с Хайден ребенка воспитывает Кличко.

По данным издания, в ближайшее время Владимир Кличко собирается посетить Америку, чтобы убедиться в том, что с матерью его дочери все в порядке, и, возможно, разобраться с обидчиком Хайден.

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Как сообщалось ранее, американец обвинил Виталия Кличко в последнем поражении Владимира. По словам экс-тренера Кличко-младшего, он бы не проиграл Энтони Джошуа, если бы не ложная подсказка от Виталия.

Также мы писали, что Владимир Кличко поставил точку в слухах о возвращении на ринг. "Я остаюсь верен своему решению перестать боксировать и переключиться на другую карьеру. Я никогда не выигрывал так много, как с поражением. У меня за плечами множество побед, но после боя с Энтони Джошуа на "Уэмбли" я осознал самое важное. Я привык думать, что поражение для меня – не вариант. Сегодня же я знаю, что страстное поражение – это таки вариант", – заявил Кличко-младший.

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Сегодня|Спорт

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