Кличко в жутком страхе из-за Фьюри: "Этот мужчина продолжает мечтать обо мне в сауне"

Владимир Кличко отреагировал на свежую публикацию Sky Sports в Twitter, в которой британец Тайсон Фьюри рассказывает о победе над украинским супертяжем во время их противостояния в сауне. Этот бесконтактный "бой" Кличко – Фьюри состоялся 10 лет назад.

"Я продолжаю читать эти волнительные истории о воспоминаниях Фьюри, которые связаны с нашим совместным походом в сауну. Во-первых, очевидно, что я участвовал в соревновании, которое проходило исключительно в его голове. И второе – становится жутко страшно от того, что этот мужчина продолжает думать/мечтать обо мне в сауне", – отметил Владимир Кличко

"Около двадцати человек пошли в сауну, и старый американский тренер, работавший с Владимиром, сказал тогда мне: "Знаешь, Владимир – король сауны, поэтому прояви некоторое уважение. Ему нравится уходить оттуда последним, – рассказывал ранее в своей автобиографии Тайсон Фьюри, который в 2015 году по очкам победил Владимира Кличко в Дюссельдорфе, лишив его пяти чемпионских поясов. – Я знал, что это был идеальный момент, чтобы бросить ему вызов"

"Итак, мы зашли, я толстый, как свинья, и это самая горячая сауна из всех, где я когда-либо бывал. Один за другим ребята выходят, там остались только я и Владимир, – продолжал свой рассказ Тайсон Фьюри. – Мы должны были быть там всего двадцать минут, но потом он встает и поворачивает часы назад, еще на двадцать минут. Я подумал, что умру здесь. Но я не собирался позволить ему победить"

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"Я подумал, что если я упаду в обморок, они могут пролить на меня немного воды, и со мной все будет в порядке. Поэтому я считал время в голове, чтобы держаться сфокусированным, а затем через пять минут Владимир раздраженно ушел, – поведал о своей "победе" в сауне Тайсон Фьюри. – Я остался там еще на десять минут, а когда вышел, то чуть не упал в обморок"

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Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

Кстати, нельзя исключать, что Владимир Кличко еще проведет реванш с Тайсоном Фьюри за поражение в 2015 году. "Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым", – намекнул недавно на возможное возвращение в ринг знаменитый украинец.

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