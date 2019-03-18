Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри"

Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе

Кличко против Джошуа. Фото: Getty Images

Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec5/83d/5c7ec583d6bc2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec5/83d/5c7ec583d6bc2.png 2019-03-18T14:06:01+02:00 Бокс Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол рассказал, что Владимир Кличко уже возобновил тренировки перед возможным рестартом своей карьеры.

"Весь интернет гудит, что Владимиру предлагают контракт на три боя. Я видел, что он уже вернулся в зал в Конча-Заспе, что он начал тренироваться, – сказал в комментарии VideoBoxing Виктор Постол. – Если он в хорошей форме и чувствует, что может, то почему нет? Он тяжеловес, есть удар, есть силы, у него все есть. Если он себя хорошо чувствует и считает, что может еще побоксировать, то все от него зависит. Мне лично, конечно же, еще хотелось бы его увидеть. Но, я уверен, у него бои будут очень сильные. Не просто с какими-то там мешками, а с топ-боксерами. Бой с Джошуа, с Фьюри, Уайлдером. Все возможно и это было бы очень интересно".

Как сообщалось ранее, одессит дает 42-летнему Кличко миллиард за возвращение в ринг: были названы все условия мегасделки.

Также сообщалось, что в честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу.

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