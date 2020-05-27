Кличко вернули три чемпионских пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри

В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года, когда после 12 раундов судьи единогласно отдали победу "Цыганскому королю". Позже Кличко назвал Фьюри неуклюжим.
И вот, по информации Mixsport, утраченные пояса WBA, IBF и WBO вернуться в Украину. После победы Фьюри все три боксерские организации заказали и прислали британцу новые "ремни", а украинцу вернули "его" пояса. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.
Читайте также: Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в сауне: сенсационные откровения "Цыганского короля"
Уже 1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко. В эту дату музей отпразднует свое шестилетие. Все желающие смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг. Украинец выступил в роли тренера для легендарного боксера.
Смотрите также обращение Владимира Кличко по поводу коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк