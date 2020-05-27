Кличко вернули три чемпионских пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри

В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года, когда после 12 раундов судьи единогласно отдали победу "Цыганскому королю". Позже Кличко назвал Фьюри неуклюжим.

И вот, по информации Mixsport, утраченные пояса WBA, IBF и WBO вернуться в Украину. После победы Фьюри все три боксерские организации заказали и прислали британцу новые "ремни", а украинцу вернули "его" пояса. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.

Читайте также: Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в сауне: сенсационные откровения "Цыганского короля"

Реклама

Владимир Кличко / Фото: AFP

Уже 1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко. В эту дату музей отпразднует свое шестилетие. Все желающие смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг. Украинец выступил в роли тренера для легендарного боксера.

Реклама

Смотрите также обращение Владимира Кличко по поводу коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама