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Кличко вернулся на ринг: украинец провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперника

4 июня, 21:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец помогает легендарному американцу набрать форму для возвращения на ринг

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вернулся на ринг. Украинец готовит знаменитого американца Эвандера Холифилда к возвращению на ринг и провел с ним спарринг. Боксеры вышли на ринг без перчаток, но кулачный бой не получился – соперники так ни разу не ударили друг друга, хотя вряд ли у них стояла такая задача.

Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

57-летний Холифилд решил вернуться на ринг и провести несколько боев для благотворительности. Кроме украинца к возвращению на ринг Эвандера готовит бывший чемпион мира в двух весовых категориях и бронзовый призер Олимпиады-1996 Антонио Тарвер.

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Ранее мы писали, что Владимиру Кличко вернули три чемпионских пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри. Долгожданные пояса уже 1 июня появятся в киевском музее.

Видео спарринга Владимира Кличко с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс Владимир Кличко Эвандер Холифилд

Источник: Сегодня|Спорт

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