Кличко возвращается?: бывший тренер Владимира заинтриговал громким признанием

Владимир Кличко / Фото: AFP

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Бывший тренер легендарного украинского боксера Владимира Кличко Джонатан Бэнкс сделал неожиданное заявление о его возможном возвращении на ринг.

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Как заявил американский специалист, экс-чемпион мира в супертяжелом весе все еще находится в отличной форме, поэтому в возобновлении профессиональной карьеры не будет ничего удивительного. Бэнкс не исключает возможности возвращения Владимира Кличко в бокс и готов его поддержать.

"Это было бы прекрасно. Владимир до сих пор работает по два, а то и три раза в день. Он сейчас в феноменальной форме", – рассказал Бэнкс.

Свой последний бой Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде в 2017 году.

Отметим, что в начале сентября Владимир Кличко заявил, что никак не может выбросить из головы мысли о возвращении в ринг. На вопрос фаната, зачем он продолжает поддерживать форму после ухода на "пенсию", 43-летний Кличко ответил: "Я вру сам себе. Вру каждое утро себе о том, что собираюсь вернуться в боксерский ринг. И это продолжается до сих пор".

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