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"Кличко возвращается": скандальный американец заинтриговал боксерский мир угрозами Владимиру

19 сентября, 16:19

Джаррелл Миллер грозится отомстить Кличко-младшему за "кирпичные" удары на спарринг-сессиях

Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото: AFP

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Небитый американский нокаутер Джаррелл Миллер (23 победы, 1 ничья) рассказал о спаррингах с "вечным" чемпионом WBC Владимиром Кличко. При этом Миллер по прозвищу Большой малыш заявил, будто вскоре Владимир, несмотря на все опровержения, таки возобновит свою карьеру.

Джаррелл Миллер

Джаррелл Миллер / Фото: Instagram

"Мне был 21 год, у меня было только три профессиональных поединка, и все равно я надрал Кличко зад. Тем не менее, Кличко был самым крутым среди всех тех боксеров, которых я помню. Владимир бил, как будто тонной кирпичей, – заявил в комментарии FightHype Джаррелл Миллер. - В некоторых спаррингах я уставал, но выматывался от жары, а не от пропущенных ударов. Первые два-три раунда Кличко ни черта не мог со мной сделать. Что же касается технической стороны и хорошего джеба, то тут Владимир лучший. Этот козел бил так, будто стрелял из дробовика".

Джаррелл Миллер

Джаррелл Миллер / Фото: AFP

"Хотел бы я, чтобы Кличко вернулся, и я нокаутировал его уже по-настоящему. Я слышал, что он возвращается, но не знаю, правда ли это", – заключил Джаррелл Миллер.

Напомним, Миллер должен был боксировать 1 июня с Энтони Джошуа, но провалил допинг-тест. В его пробах были обнаружены следы запрещенных эндуробола и эритропоэтина. В ринге допингера Миллера (по словам Джошуа, злоупотребляющего наркотиками) заменил толстяк Энди Руис, впоследствии сенсационно отправивший британца в нокаут.

Отметим, что в начале сентября Владимир Кличко заявил, что никак не может выбросить из головы мысли о возвращении в ринг. На вопрос фаната, зачем он продолжает поддерживать форму после ухода на "пенсию", 43-летний Кличко ответил: "Я вру сам себе. Вру каждое утро себе о том, что собираюсь вернуться в боксерский ринг. И это продолжается до сих пор".

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бокс Владимир Кличко Джаррелл Миллер

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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