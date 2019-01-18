"Кличко возвращается. Сто процентов! " – Уайт
Экс-чемпион мира, якобы, вел переговоры с Диллианом Уайтом
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт с уверенностью заявил об возвращении Владимира Кличко.
"Кличко точно возвращается. Сто процентов! Мы предложили ему бой, но Владимир отказался, сказав, что ему для начала нужно два разогревочных поединка до встречи с таким боксером, как я. Конечно, это комплимент для меня, ведь Кличко – бывший чемпион мира.
Кличко – умный боец. Он знает, как вести себя с прессой. Он делал это много лет. Он говорил, что не вернется перед боем с Джошуа. Но в итоге мы увидели их поединок.
Джордж Форман вернулся и стал лучшим. Кличко тоже хочет. Здесь речь не о деньгах, а о наследии. Ну, проиграет он – и что? А если выиграет, это будет великолепно", – сказал Уайт.
Говорят, Владимир Кличко провел переговоры со стриминговой платформой DAZN о контракте на три боя, сообщает The Ring. Владимир обсуждал контракт напрямую с Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN. Лен является уроженцем Украины. Напомним, что ранее Кличко опроверг слухи о возвращении на ринг.
Ранее также появилась сумасшедшая новость, что Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли". Арену на 13 апреля забронировал Джошуа, но он никак не может определиться с соперником, поэтому на главной арене Лондона могут выступить украинские супертяжеловесы.
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