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"Кличко возвращается. Сто процентов! " – Уайт

Сегодня, 20:55

Экс-чемпион мира, якобы, вел переговоры с Диллианом Уайтом

Владимир Кличко ушел после боя с Джошуа
Владимир Кличко ушел после боя с Джошуа. Фото: AFP
"Кличко возвращается. Сто процентов! " – Уайт //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/221/1c7/5c42211c72174.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/221/1c7/5c42211c72174.jpg Бокс Экс-чемпион мира, якобы, вел переговоры с Диллианом Уайтом

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт с уверенностью заявил об возвращении Владимира Кличко.

"Кличко точно возвращается. Сто процентов! Мы предложили ему бой, но Владимир отказался, сказав, что ему для начала нужно два разогревочных поединка до встречи с таким боксером, как я. Конечно, это комплимент для меня, ведь Кличко – бывший чемпион мира.

Кличко – умный боец. Он знает, как вести себя с прессой. Он делал это много лет. Он говорил, что не вернется перед боем с Джошуа. Но в итоге мы увидели их поединок.

Джордж Форман вернулся и стал лучшим. Кличко тоже хочет. Здесь речь не о деньгах, а о наследии. Ну, проиграет он – и что? А если выиграет, это будет великолепно", – сказал Уайт.

Говорят, Владимир Кличко провел переговоры со стриминговой платформой DAZN о контракте на три боя, сообщает The Ring. Владимир обсуждал контракт напрямую с Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN. Лен является уроженцем Украины. Напомним, что ранее Кличко опроверг слухи о возвращении на ринг.

Ранее также появилась сумасшедшая новость, что Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли". Арену на 13 апреля забронировал Джошуа, но он никак не может определиться с соперником, поэтому на главной арене Лондона могут выступить украинские супертяжеловесы.

бокс, Владимир Кличко, Диллиан Уайт

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Источник:

boxing-mma.com

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