Кличко возвращается? Владимир просит фанатов выбрать его будущего соперника

Энтони Джошуа vs Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко решил развлечь своих подписчиков в Twitter и предложил своим фанатам выбрать будущего соперника. Кличко-младший создал три опроса, где фигурируют следующие варианты боев: реванш с Фьюри, реванш с Джошуа или бой с Уайлдером.

Больше всего "сердец" собрал вариант с повторным поединком против британца Тайсона Фьюри, который победил украинца в 2015 году, а реванш был сорван из-за того, что Фьюри попался на употреблении запрещенных препаратов, а позже и вовсе впал в депрессию.

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Собирается ли воплощать в жизнь желание фанатов украинский боксер остается только догадываться. В свое время Кличко признавался, что может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Владимиру Кличко сейчас 43 года. Ранее экс-тренер Владимира Джонатан Бэнкс проговорился, что в возобновлении карьеры Кличко-младшего не будет ничего удивительного.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – признавался как-то Кличко.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

Ночной серфинг по Днепру от Владимира Кличко:

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