Кличко занял третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории

Популярный американский блогер Rummy's Corner составил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса в каждом десятилетии, опираясь на рейтинг знаменитого журнала The Ring. Украинский боксер Владимир Кличко оказался на третьем месте в сводной таблице за свою историю, уступив только легендарным Мохаммеду Али и Джо Луису.
При этом только Кличко-младший и Али лидировали в рейтинге The Ring на протяжении двух декад. Виталий Кличко занимает четвертое место в 2000-х и пятое – в 2010-х.
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Бойцы получали баллы от одного до 10 на основании их позиций в рейтинге за определённый год. То есть, если боец был на 1-м месте в рейтинге, он получал 10 баллов, на 10-м – один балл.
The Ring составляет рейтинги с 1924 года, но для удобства таблица учитывает данные с 1930 года. Также статистика заканчивается на 2017 году, поэтому последняя декада оценена не полностью.
Сводная таблица лучших боксеров супертяжелого веса:
- 1. Мухаммед Али (164 балла)
- 2. Джо Луис (138)
- 3. Владимир Кличко (136)
- 4. Леннокс Льюис (111)
- 5. Эвандер Холифилд (109)
- 6. Флойд Паттерсон (95)
- 7. Ларри Холмс (88)
- 8. Джордж Формен (86)
- 9. Джо Фрэзер (84)
- 10. Майк Тайсон (77)
Ранее бывший тренер Кличко Джеймс Али Башир заявил, что украинцу стоит вернуться на ринг, чтобы взять реванш у Тайсона Фьюри: "Кличко должен вернуться в бокс, он сможет побить Фьюри".
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