Кличко занял третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории

Кличко-младший и Мохаммед Али - единственные боксеры доминировавшие на протяжении двух десятилетий

Популярный американский блогер Rummy's Corner составил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса в каждом десятилетии, опираясь на рейтинг знаменитого журнала The Ring. Украинский боксер Владимир Кличко оказался на третьем месте в сводной таблице за свою историю, уступив только легендарным Мохаммеду Али и Джо Луису.

При этом только Кличко-младший и Али лидировали в рейтинге The Ring на протяжении двух декад. Виталий Кличко занимает четвертое место в 2000-х и пятое – в 2010-х.

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Бойцы получали баллы от одного до 10 на основании их позиций в рейтинге за определённый год. То есть, если боец был на 1-м месте в рейтинге, он получал 10 баллов, на 10-м – один балл.

The Ring составляет рейтинги с 1924 года, но для удобства таблица учитывает данные с 1930 года. Также статистика заканчивается на 2017 году, поэтому последняя декада оценена не полностью.

Сводная таблица лучших боксеров супертяжелого веса:

1. Мухаммед Али (164 балла)

2. Джо Луис (138)

3. Владимир Кличко (136)

4. Леннокс Льюис (111)

5. Эвандер Холифилд (109)

6. Флойд Паттерсон (95)

7. Ларри Холмс (88)

8. Джордж Формен (86)

9. Джо Фрэзер (84)

10. Майк Тайсон (77)

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Ранее бывший тренер Кличко Джеймс Али Башир заявил, что украинцу стоит вернуться на ринг, чтобы взять реванш у Тайсона Фьюри: "Кличко должен вернуться в бокс, он сможет побить Фьюри".

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