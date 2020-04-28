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Кличко занял третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории

28 апреля, 07:59

Александр Трикиша

Кличко-младший и Мохаммед Али - единственные боксеры доминировавшие на протяжении двух десятилетий

Популярный американский блогер Rummy's Corner составил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса в каждом десятилетии, опираясь на рейтинг знаменитого журнала The Ring. Украинский боксер Владимир Кличко оказался на третьем месте в сводной таблице за свою историю, уступив только легендарным Мохаммеду Али и Джо Луису.

При этом только Кличко-младший и Али лидировали в рейтинге The Ring на протяжении двух декад. Виталий Кличко занимает четвертое место в 2000-х и пятое – в 2010-х.

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Бойцы получали баллы от одного до 10 на основании их позиций в рейтинге за определённый год. То есть, если боец был на 1-м месте в рейтинге, он получал 10 баллов, на 10-м – один балл.

The Ring составляет рейтинги с 1924 года, но для удобства таблица учитывает данные с 1930 года. Также статистика заканчивается на 2017 году, поэтому последняя декада оценена не полностью.

Сводная таблица лучших боксеров супертяжелого веса:

  • 1. Мухаммед Али (164 балла)
  • 2. Джо Луис (138)
  • 3. Владимир Кличко (136)
  • 4. Леннокс Льюис (111)
  • 5. Эвандер Холифилд (109)
  • 6. Флойд Паттерсон (95)
  • 7. Ларри Холмс (88)
  • 8. Джордж Формен (86)
  • 9. Джо Фрэзер (84)
  • 10. Майк Тайсон (77)

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Ранее бывший тренер Кличко Джеймс Али Башир заявил, что украинцу стоит вернуться на ринг, чтобы взять реванш у Тайсона Фьюри: "Кличко должен вернуться в бокс, он сможет побить Фьюри".

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бокс Виталий Кличко Владимир Кличко Эвандер Холифилд Леннокс Льюис Мохаммед Али Джордж Форман Джо Луис

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

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