Когда и где смотреть бой Головкин – Мартиросян
На кону боя будут чемпионские пояса WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе
Ранним утром в воскресенье, 6 мая, в американском Карсоне на арене StubHub Center состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным и американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. На кону боя будут стоять все четыре титула казахстанского боксера.
Интересно, что Головкин за поединок заработает 1 миллион долларов, а Мартиросян – всего 250 тысяч долларов.
Добавим, что IBF поставила ультиматум боксеру из Казахстана - Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа или лишится титула.
36-летний Геннадий Головкин провел на профессиональном ринге 38 боев и в 37 одержал победу (33 раза – нокаутом) при одной ничьей. В рейтинге действующих боксеров среднего веса он занимает второе место после Сауля Альвареса.
31-летний Ванес Мартиросян провел в профи 40 боев (36 побед, 3 поражения и 1 ничья). Мартиросян не боксировал два года и не представлен в рейтинге.
Бой Головкин – Мартиросян начнется ориентировочно в 5 часов утра по киевскому времени. Он будет транслироваться в прямом эфире на спутниковом ТВ:
Матч ТВ!, live
Матч ТВ! HD, live
Матч! Боец, live
Этой ночью состоится еще один знаковый поединок – британец Дэвид Хэй проведет реванш против своего соотечественника Тони Беллью. Хэй – Беллью онлайн будет доступен на спутниковом ТВ,
Вы сейчас просматриваете новость "Когда и где смотреть бой Головкин – Мартиросян". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"