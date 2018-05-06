Когда и где смотреть бой Головкин – Мартиросян

Вчера, 01:04

На кону боя будут чемпионские пояса WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе

Фото Getty
Фото Getty

Ранним утром в воскресенье, 6 мая, в американском Карсоне на арене StubHub Center состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным и американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. На кону боя будут стоять все четыре титула казахстанского боксера.

Интересно, что Головкин за поединок заработает 1 миллион долларов, а Мартиросян – всего 250 тысяч долларов.

Добавим, что IBF поставила ультиматум боксеру из Казахстана - Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа или лишится титула.

36-летний Геннадий Головкин провел на профессиональном ринге 38 боев и в 37 одержал победу (33 раза – нокаутом) при одной ничьей. В рейтинге действующих боксеров среднего веса он занимает второе место после Сауля Альвареса.

31-летний Ванес Мартиросян провел в профи 40 боев (36 побед, 3 поражения и 1 ничья). Мартиросян не боксировал два года и не представлен в рейтинге.

Бой Головкин – Мартиросян начнется ориентировочно в 5 часов утра по киевскому времени. Он будет транслироваться в прямом эфире на спутниковом ТВ:

Матч ТВ!, live

Матч ТВ! HD, live

Матч! Боец, live

Этой ночью состоится еще один знаковый поединок – британец Дэвид Хэй проведет реванш против своего соотечественника Тони Беллью. Хэй – Беллью онлайн будет доступен на спутниковом ТВ,
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Источник:

Сегодня|Спорт

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