"Когда произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!": жертва Гвоздика дал первое интервью

Канадский боксер провел три недели в коме, а домой вернулся только спустя четыре месяца

Адонис Стивенсок. Фото: AFP

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы. 1 декабря 2018 года он проиграл украинцу Александру Гвоздику в бою за титул чемпиона WBC. Гвоздик нокаутировал его в 11-м раунде. После боя Стивенсону стало плохо. Его доставили в клинику и ввели в состояние искусственной комы, из которой он вышел через три недели.

"Я вернулся, Адонис вернулся!", – цитирует Boxing Scene Стивенсона. – "Господь услышал молитвы. Когда я вернулся домой, произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!". Мне нужно учиться ходить, учиться есть, учиться еще куче вещей. Это было самое сложное. Но я учился и довольно быстро. Сейчас я в форме, мне очень приятно вернуться".

Также Стивенсон заявил, что готов стать тренером по боксу: "Молодые люди, которые хотят научиться боксу, я здесь, я готов!"

В начале апреля Адонис Стивенсон впервые вернулся домой после комы и длительной реабилитации. Канадский боксер будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец открыл глаза, когда его девушка Симона разговаривала с ним в больнице.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел. Чемпион мира заинтриговал поклонников, озвучив идею "боя" с животным.

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко нокаутировал Кроллу:





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