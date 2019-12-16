"Когда Руис приближается к 135 кг – он становится бомжом": промоутер Ломы – о бое с Джошуа

Боб Арум считает, что Энтони подготовился очень хорошо, а Энди - не профессионал

Энди Руис / Фото: Reuters

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Известный американский промоутер Боб Арум, который в том числе ведет дела украинцев Ломаченко и Гвоздика, прокомментировал бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руисом,в котором Джошуа вернулся себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

"Результат меня не удивил, – признался Арум каналу iFL TV. – После взвешивания я понял, что этот бой не достоин просмотра. Я очень хорошо знаю Руиса. Когда он весил около 110 кг, то действительно был хорошим бойцом. Когда Руис приближается в весе к 135 кг – он становится бомжом. Он не двигается. Когда я увидел пузо Руиса на взвешивании, то сказал всем, что у него нет шансов на победу. Бой превратился в легкую прогулку для Джошуа. Это не умаляет его заслуги, он хорошо подготовился. А Руис – не профессионал".

Ранее мы сообщали, что Джошуа уже запланировал два супербоя на 2020 год – против соотечественника Тайсона Фьюри или американца Деонтея Уайлдера, владеющего титулом WBC.

И это, несмотря на то, что Энтони уже имеет двух обязательных соперников – украинца Александра Усика и болгарина Кубрата Пулева. Ранее WBO постановила: Усик должен стать следующим соперником Джошуа. У них 30 дней, чтобы договориться.

Смотрите обзор реванша Джошуа-Руис

Видео: Reuters

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