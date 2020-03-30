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"Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, дал ей 250 000 долларов": хищник Тайсона покусал соседку

30 марта, 19:35

Елена Павлова

Легендарный Майк признает, что был дураком, когда думал, что этих кошек удастся укротить на сто процентов

Легендарный боксер Майк Тайсон вспомним историю, которая произошла с ним в 2019 году, когда его личный тигр убежал из дома и покусал одного из соседей. Ранее мы сообщали, что Майк Тайсон назвал самый интересный для себя бой – с участием украинского чемпиона.

"Кто-то перепрыгнул через забор, и стал играть с тигром. Тигр не знал девушку, и это вылилось в несчастный случай. Меня пытались засудить, пока не выяснилось, что девушка проникла на частную собственность. Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, я дал ей 250 тыс долларов, потому что все было очень плохо. Вы не представляете, что тигры могут сотворить с человеческой плотью. Я понятия не имел.

Я был дураком, когда думал, что этих кошек удастся укротить на сто процентов. Они могут убить случайно, даже не собираясь это делать. Они слишком сильны", – цитирует Майка испанское издание AS.

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В свое время Тайсон договорился о покупке тигра, пока был в тюрьме. Он долгое время содержал хищника, потратив на это большие деньги, однако в итоге Майку все-таки пришлось отдать животных.

Смотрите, для чего в Украину приехал Майк Тайсон

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тигр боксер Майк Тайсон покусал

Источник: AS.com

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