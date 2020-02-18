"Кокаин и проститутки по 30 долларов": Фьюри рассказал, как отметит победу над Уайлдером

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский обидчик Владимира Кличко Тайсон Фьюри еще не победил чемпиона WBC Деонтея Уайлдера в реванше, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Однако уже рассказал, как он отметит свой успех. После откровений Фьюри о куннилингусе и мастурбации последовали еще более вызывающие заявления.

Я устрою кутеж с кокаином и проститутками после реванша с Уайлдером. Что может быть лучше, чем кокаин и проститутки? – сказал журналисту Тайсон Фьюри

Не знаю. Возможно, вы можете себе позволить других проституток по сравнению со среднестатистическими людьми, – сказал на это журналист

Это будут дешевые проститутки, по 30 долларов каждая, – уточнил Тайсон Фьюри. – Но всегда нужно сделать укол пенициллина перед тем, как иметь с ними дело. Если у вас нет пенициллина, используйте два презерватива

Подобного рода заявления Тайсон Фьюри позволяет себе несмотря на то, что он женат. Их свадьба с Пэрис состоялась 12 лет назад. Пара воспитывает пять детей.

Реклама

Тайсон Фьюри и его жена Пэрис

Ранее Фьюри заявил, что "вырубит" непобедимого Уайлдера во втором раунде. "Цыганскому королю" приснилось, что его реванш с "Бронзовым бомбардировщиком" будет очень скоротечным и завершится в течение шести минут.

В ответ Уайлдер пообещал нокаутировать Фьюри в третьем раунде. "После моего нокаута он окажется за пределами ринга", – пригрозил скандальному британцу Деонтей.

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама