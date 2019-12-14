Комми – Лопес: где и во сколько смотреть бой, в котором определится соперник Ломаченко

Теренс Кроуфорд - Теофимо Лопес/Top Rank

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Несмотря на то, что главным боем 14 декабря в Нью-Йорке станет схватка Теренса Кроуфорда и Эгидиюса Каваляускаса, для украинских любителей бокса интереснее противостояние Ричарда Комми и Теофимо Лопеса в легком весе. Ведь именно в этом поединке за титул IBF на 99% определяется следующий соперник Василия Ломаченко, которому как раз этого пояса и не достает.

Вечер бокса начнется 15 декабря в 02:55 по Киеву. Но поединок Комми и Лопеса запланирован примерно на пять часов утра. В Украине бой не покажут в прямом эфире, но трансляция доступна на польском телеканале Polsat Sport. Также боя покажут такие каналы: ESPN, eis Sport 1, Матч Боец, Матч ТВ, RMC Sport 1 (Франция), Sport 2 (Чехия, Словакия, Венгрия).

Смотрите на последнюю дуэль взглядов Комми и Лопеса

Послужной список

Теофимо Лопес – одно из юных дарований американской промоутерской компании Top Rank. 22-летнему парню прочат блестящую карьеру, еще бы – в столь небольшом возрасте он провел уже 14 боев профи и вышел на поединок за полноценный титул чемпиона мира. Также он успел сделать неплохую любительскую карьеру за сборную Гондураса – хоть боец и родился в Бруклине, его отец – родом из Гондураса, где провел не очень счастливое детство и рано начал испытывать проблемы с законом. Говорят, что отец Лопеса-старшего умер, когда парню было 14 лет, после чего мать начала потихоньку сходить с ума, разговаривать с духами и повесилась через три года.

Теофимо Лопес / Фото: Twitter

Как бы там ни было, но выступая в любителя, Теофимо успел выиграть престижный турнир "Золотые перчатки" и побывать на Олимпиаде-2016 в Рио, после чего сразу же ушел в профи, где еще ни разу не проигрывал, победив 11 раз нокаутом. Но интерес к боям американца вызывает не только его техника, но и бесконечные разговоры о собственном величии и обещании скрутить всех в бараний рог, в особенности Василия Ломаченко. На угрозах украинскому чемпиону Лопес и его отец (как утверждают не которые американские СМИ, наркоторговец) существенно повысили свои котировки.

А счастливый билет Теофимо вытащил, когда в ноябре 2018-го за 44 секунды уложил Мэйсона Менарда. "У Ломы большие неприятности. Этот ребенок его убьет", – заявил тогда Теофимо-старший, а мир бокса всерьез заговорил о парне.

Ричард Комми

Чемпион мира по версии IBF в легком весе 32-летний Ричард Комми (28-2, 25 КО) более опытный боец. У него за спиной уже 31 поединок, из них – 29 побед, 26 из которых – нокаутом. Да, в его карьере есть два поражения, но они до сих пор считаются весьма спорными – и Денису Шафикову, и Роберту Истеру-младший младшему в бою за титул IBF, Комми уступил раздельным решением. Зато он побил таких серьезных ребят, как Раймундо Бельтран, Алехандро Луна, Хеди Слимани и Иса Чаниев, из рук которого он и вырвал вакантный пояс IBF в феврале 2019-го.

А уже в апреле 2019 года Ричард мог встретиться в объединительном бою с чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко, но сказалась правой руки травма, полученная в поединке с Исой и ганиец оказался вне бокса на два месяца.

Сравнение бойцов

Лопес на десять лет моложе Комми, но у африканца на шесть сантиметров больше размах рук. В последние годы Теофимо был более активным бойцом – он уже трижды сражался в 2019 году и четыре раза в 2018-м. Комми провел по два боя в 2018-м и 2019-м. Технически, как считают многие специалисты, Теофимо получше Комми, который слишком прямолинейный. Но выжить в "рубке" с ганийцем может не каждый, а Ричард демонстрирует завидную выносливость. Американец быстрее, но как говорил промоутер Боб Арум о Комми: "Он же лупит, как конь копытом. Он — здоровенный мужик".

А Василий Ломаченко, который прилетел на бой в Нью-Йорк, сделал такой прогноз: "Ставлю на Комми, причем ставлю на Комми каким-то брутальным нокаутом".

Взвешивание

Вес чемпиона IBF в легком весе Ричарда Комми составил 134,2 фунта (60,9 кг), обязательного претендента на его титула Теофимо Лопеса — 134,4 фунта (61 кг).

Смотрите открытую тренировку Ричарда Комми

Смотрите открытую тренировку Теофимо Лопеса

Что говорили перед боем

Теофимо Лопес: "Уверен, победой закрою рты всем критикам. Докажу, что я отвечаю в ринге за свои слова. Уважаю Комми как чемпиона, но во время боя ничего хорошего ему не светит — вырублю его. 14 декабря я официально возглавлю дивизион".

Ричард Комми: "Это – моя вторая титульная защита. Я очень долго шел к званию чемпиона мира. Упорно работал, дрался по всему миру: и в Британии, и в Гане, и в Европе, и в Америке. 14 декабря я продемонстрирую очередное яркое выступление и сохраню за собой титул. Все ради моих болельщиков. я никогда не стараюсь нокаутировать бойцов. Я верю, я молюсь, я тренируюсь очень упорно, и бог всегда посылает мне нокаут. Бог на самом деле дерется за меня".

Что говорят букмекеры

Несмотря на то, что титулом владеет Комми, букмекеры считают фаворитом Лопеса – 1.4 на победу американца, 2.87 – на успех Ричарда и 21 – на ничью. То ли ганийцу и правда пришло время двигаться, то ли он был убедительнее в своих словах перед поединком. Но кто бы не победил, бой должен завершиться досрочно – на нокаут от Теофимо коэффициент 4.0, на нокаут от африканца – 5.0.

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