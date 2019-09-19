Конечно, Вася: Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко остался лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного издания The Ring. Начинающий супертяж Александр Усик занял в этом престижном списке пятую позицию. Напомним, в последний день лета Ломаченко едва не нокаутировал Кэмпбелла.
Рейтинг Р4Р от The Ring
- Василий Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Наойя Инуэ
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Геннадий Головкин
- Хуан Эстрада
- Майки Гарсия
- Мэнни Пакьяо
Другие украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях
- полутяжелый вес: Александр Гвоздик - 1-е место
- средний вес: Сергей Деревянченко - 6-е место
- второй легкий вес: Виктор Постол - 5-е место
- наилегчайший вес: Артем Далакян - 3-е место
Смотрите, как Усик готовится к дебюту в супертяжах
Как мы писали ранее, назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на профи-ринге.
Также сообщалось, что на днях Ломаченко поучаствовал в освящении боксерского зала со своим другом-митрополитом. "Я все делаю во славу Божию", - отметил украинский чемпион во время церковного обряда в Запорожье.
Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк