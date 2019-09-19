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Конечно, Вася: Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса

19 сентября, 10:06

Лома сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом

Василий Ломаченко и Александр Усик

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко остался лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного издания The Ring. Начинающий супертяж Александр Усик занял в этом престижном списке пятую позицию. Напомним, в последний день лета Ломаченко едва не нокаутировал Кэмпбелла.

Ломаченко Кэмбел

Ломаченко Кэмбел / Фото: Twitter

Ломаченко против Кэмпбелла

Ломаченко против Кэмпбелла / Фото: Reuters

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/ Фото: Reuters

Кэмпбелл выстоял все 12 раундов против Ломы

Кэмпбелл выстоял все 12 раундов против Ломы / Фото: Reuters

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Рейтинг Р4Р от The Ring

  • Василий Ломаченко
  • Теренс Кроуфорд
  • Сауль Альварес
  • Наойя Инуэ
  • Александр Усик
  • Эррол Спенс
  • Геннадий Головкин
  • Хуан Эстрада
  • Майки Гарсия
  • Мэнни Пакьяо

Другие украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях

  • полутяжелый вес: Александр Гвоздик - 1-е место
  • средний вес: Сергей Деревянченко - 6-е место
  • второй легкий вес: Виктор Постол - 5-е место
  • наилегчайший вес: Артем Далакян - 3-е место

Смотрите, как Усик готовится к дебюту в супертяжах

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Как мы писали ранее, назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на профи-ринге.

Также сообщалось, что на днях Ломаченко поучаствовал в освящении боксерского зала со своим другом-митрополитом. "Я все делаю во славу Божию", - отметил украинский чемпион во время церковного обряда в Запорожье.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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