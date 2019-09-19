Конечно, Вася: Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса

Лома сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко остался лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного издания The Ring. Начинающий супертяж Александр Усик занял в этом престижном списке пятую позицию. Напомним, в последний день лета Ломаченко едва не нокаутировал Кэмпбелла.

Ломаченко Кэмбел / Фото: Twitter

Ломаченко против Кэмпбелла / Фото: Reuters

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/ Фото: Reuters

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Рейтинг Р4Р от The Ring

Василий Ломаченко

Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес

Наойя Инуэ

Александр Усик

Эррол Спенс

Геннадий Головкин

Хуан Эстрада

Майки Гарсия

Мэнни Пакьяо

Другие украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях

полутяжелый вес: Александр Гвоздик - 1-е место

средний вес: Сергей Деревянченко - 6-е место

второй легкий вес: Виктор Постол - 5-е место

наилегчайший вес: Артем Далакян - 3-е место

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Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Как мы писали ранее, назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на профи-ринге.

Также сообщалось, что на днях Ломаченко поучаствовал в освящении боксерского зала со своим другом-митрополитом. "Я все делаю во славу Божию", - отметил украинский чемпион во время церковного обряда в Запорожье.

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