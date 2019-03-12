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Конор Макгрегор был арестован за нападение на фаната

Сегодня, 10:27

Экс-чемпион UFC выпущен под залог в размере 12,5 тысяч долларов

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: AFP
Конор Макгрегор был арестован за нападение на фаната //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/76c/ff8/5c876cff87f8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/76c/ff8/5c876cff87f8e.jpg Бокс Экс-чемпион UFC выпущен под залог в размере 12,5 тысяч долларов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провел около четырех часов в окружной тюрьме Майами-Дейд по инциденту с нападением на фаната. После чего бывший чемпион UFC был освобожден под залог в размере 12,5 тысяч долларов.

Макгрегор разбил телефон фаната после того, как тот сфотографировал его возле отеля. Пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии, оценивший стоимость разбитого телефона в 1 тысячу долларов.

Кстати, на днях Макгрегор трудился на общественных работах в двух церквях Бруклина. Боец отбыл наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223.

Ранее Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия". Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC.

Отметим, что пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение в поединке с Макгрегором, бой за титул временного чемпиона пройдет 13 апреля в США: Макс Холлоуэй – Дастин Порье.

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова рассказала о второй работе боксеров:

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Тег UFC, смешанные единоборства, Конор Макгрегор

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