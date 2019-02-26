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Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия"

Сегодня, 19:16

Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: Instagram.com
Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/573/8c3/5c75738c30c4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/573/8c3/5c75738c30c4c.jpg Бокс Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC

Легендарный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор назвал причину поражения в титульном бое UFC в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. На своей странице в Instagram ирландец отметил, что подвергся внешнему воздействию и не готовился к бою в привычной для него манере.

"Я неуважительно отнесся к собственным умениям в атаке. Я позволил внешнему воздействию повлиять на ход моих мыслей. Я не знаю, о чем я думал. Но сейчас мой разум чист. И подобных ошибок я больше не допущу. Я в прямом смысле буду разрывать на части этих людей. Смотрите. Одного за другим", – написал Макгрегор.

Спортсмен также отметил, что перед боем усиленно тренировал именно защитные навыки и умение уходить от борьбы в партере.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Отметим, что пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение в поединке с Макгрегором, бой за титул временного чемпиона пройдет 13 апреля в США: Макс Холлоуэй – Дастин Порье.

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Тег боец , Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов

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Источник:

boxing-mma.com

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