Конор Макгрегор в Киеве: что сказал легендарный боец MMA в свой первый визит в Украину

Мы побывали на встрече с ирландским бойцом и послушали, о чем он говорил

Конор Макгрегор в Киеве

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор посетил Киев. Туман задержал вылет чартера со звездой из Дублина в Киев, но первый визит ирландца в Украину все же состоялся. Встреча с легендой ММА вызвала огромный ажиотаж – сотня журналистов, более 20 камер, фанаты на улице у входа в здание, где проходила пресс-конференция, которую организовала ТМ Parimatch. В Киев даже приехал представитель СМИ Беларуси и презентовал Конору подарки из картошки, а боец со знанием дела уточнил, из какой именно. "Если я смогу взять ваш автограф, то стану министром спорта в своей стране", – пошутил белорус. Девушка из Казахстана спрашивала, каких бойцов ММА из ее страны знает ирландец, но при этом сама вспомнила боксера Геннадия Головкина.

Макгрегор рассказал, что он очень близок к подписанию контракта на следующий бой, и он может провести его в декабре. "Я хочу биться как можно чаще, но в организацию боев вмешивается политика и деньги".

Что еще сказал Конор Макгрегор? Вот самое интересное.

Блиц для Конора Макгрегора

Любимый фильм: "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, 2008

Любимый спорт: Единоборства

Любимая команда: "Манчестер Юнайтед"

Любимый цвет: Зеленый

Любимое число: 1, а также 12

Первая ставка: 500 евро на три футбольные команды, я выиграл 2,5 тысячи

Первое авто: Опель Астра

Любимая машина сейчас: Бентли

Котлеты по-киевски

Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Не знаю, если ли тут связь с Киевом, это украинское блюдо? Из напитков люблю хороший кофе по утрам. Если не говорить о моем виски, то лучший напиток – это простая вода. Причем важно – воду нужно употреблять комнатной температуры. Мой тренер говорит, что если пить холодную воду, то тело использует энергию для подогрева. После того, как я это услышал, я пью только воду комнатной температуры, чтобы сохранять энергию. А когда в Ирландии начинает холодать, хороший напиток – вода с имбирем, лимоном и медом. У меня есть диетолог, который следит за моим рационом и готовит.

Конор Макгрегор в Киеве

Жизнь – урок

Что делаю после поражений? Анализирую ситуацию, подготовку. Смотрю, что было сделано хорошо, а что – плохо. Жизнь – это вечный урок, ты должен расти и оглядываться назад, чтобы смотреть на ошибки. И использовать их, чтобы сделать корректировки на будущее. А проиграл ты, или выиграл – ты ложишься спать, а утром солнце встает. У меня было много взлетов и падений. Всегда нужно анализировать и быть честным с собой.

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Про Василия Ломаченко

Я знаю, что украинский бокс просто феноменальный. Вы – вторая страна по боксу. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Я смотрю его бои уже много лет, он феноменален. Уверен, что он номер один на сегодняшний день в мире вне зависимости от весовой категории. Как по мне, то ему стоит попробовать себя в ММА. Я бы хотел это увидеть, время настало.

Александр Усик

Очень хорошо знаю Александра Усика. Он недавно дрался с британцем Тони Белью. Он должен был перейти в супертяжелый вес. Усик тоже феноменальный. Будет очень интересно посмотреть на него в хэвивейте. Готов ли я выйти в ринг против Усика и за какой гонорар? Мы в сильно разных весовых категориях!

Про Зеленского

Позвольте уточнить, президент Украины был ранее комиком? Это круто. Как говорят, "Слушайте политиков и смейтесь с комиков". А теперь мы смеемся с политиков и слушаем комиков.

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О ролике в футболке "Шахтера"

Я знаю о "Шахтере" по их играм в еврокубках, когда они встречаются с английскими командами. Никогда не был на поединках этого клуба, но думаю, что это можно спланировать. Футболка была отличная, на спине написано "Макгрегор 12", это великолепно.

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О виски

Мой дедушка был специалистом по дегустации виски. Ирландия – чемпион по изготовлению виски. Мой бренд виски называется Proper 12. "Пропер" – это настоящий, а 12 – район, в котором я вырос

Прогноз Конора на бои

Хорхе Масвидаль – Нейт Диас

Думаю, Диас победит

Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон, если состоится

Вероятно, Хабиб победит

Конор Макгрегор на встрече в Киеве

Украинский боец MMA

Украинский боец лиги WWFC Теймур Рагимов дождался своей очереди у микрофона. "Конор, привет! Я хотел бы сказать, что каждый боец ММА мечтает хотя бы поздороваться с тобой. Хотел бы поблагодарить тебя за ту революцию, которую ты сделал в мире ММА. Во всем мире бойцы стали получать гонорары в 2-3 больше только из-за твоих действий. Ты – революционер! Я начал свои поединке после того, как увидел тебя в ММА. Раньше я занимался боксом и перешел в смешанные единоборства, увидев, как ты дерешься. Затем стал чемпионом WWFC. По стечению обстоятельств твой одноклубник Блейн О'Дрисколл забрал у меня пояс. Но я обещаю, что верну его. Хочу через тебя передать привет Дэйне Уайту (президент UFC) и сказать, что в Украине есть боец, который может вырубить Генри Сехудо".

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Уточнив статистику боев, Макгрегор пообещал, что расскажет Уайту и попросит того посмотреть на Рагимова.

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