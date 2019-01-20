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Конор Макгрегор вызвал на поединок бойца, одержавшего эффектную победу

Сегодня, 11:40

Ирландский боец был впечатлен яркой победой Дональда Серроне над Александром Эрнандесом

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: Instagram
Конор Макгрегор вызвал на поединок бойца, одержавшего эффектную победу //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/441/1bc/5c44411bc53c3.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/441/1bc/5c44411bc53c3.jpg Бокс Ирландский боец был впечатлен яркой победой Дональда Серроне над Александром Эрнандесом

Знаменитый рландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил американца Дональда Серроне с победой на турнире UFC Fight Night 143 и объявил о том, что он готов выйти в октагон против него в следующем бою. Серроне победил своего соотечественника Александра Эрнандеса техническим нокаутом. Бой, который состоялся в Нью-Йорке, был остановлен во втором раунде.

"После такого боя я готов с тобой драться, Дональд. Поздравляю", – написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Незадолго до поединка Серроне бросил вызов Макгрегору. Он сообщил, что его команда уже ведет переговоры с представителями ирландца об организации боя. При этом Серроне признал, что Макгрегор в праве диктовать свои условия. После победы над Эрнандесом Серроне вновь заявил о свой готовности сразиться с ирландцем.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов не хочет еще раз драться с Конором Макгрегором. Российский боец считает, что у него нет причин давать реванш легендарному ирландскому спортсмену.

В начале января жена легендарного бойца Конора Макгрегора подарила ему второго ребенка. "Еду домой с двумя здоровыми малышами и полной сил и здоровой супермамой", – написал Конор в Instagram 5 января.

боец , Конор Макгрегор

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Источник:

boxing-mma.com

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