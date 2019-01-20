Конор Макгрегор вызвал на поединок бойца, одержавшего эффектную победу
Ирландский боец был впечатлен яркой победой Дональда Серроне над Александром Эрнандесом
Знаменитый рландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил американца Дональда Серроне с победой на турнире UFC Fight Night 143 и объявил о том, что он готов выйти в октагон против него в следующем бою. Серроне победил своего соотечественника Александра Эрнандеса техническим нокаутом. Бой, который состоялся в Нью-Йорке, был остановлен во втором раунде.
"После такого боя я готов с тобой драться, Дональд. Поздравляю", – написал Макгрегор на своей странице в Twitter.
Незадолго до поединка Серроне бросил вызов Макгрегору. Он сообщил, что его команда уже ведет переговоры с представителями ирландца об организации боя. При этом Серроне признал, что Макгрегор в праве диктовать свои условия. После победы над Эрнандесом Серроне вновь заявил о свой готовности сразиться с ирландцем.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов не хочет еще раз драться с Конором Макгрегором. Российский боец считает, что у него нет причин давать реванш легендарному ирландскому спортсмену.
В начале января жена легендарного бойца Конора Макгрегора подарила ему второго ребенка. "Еду домой с двумя здоровыми малышами и полной сил и здоровой супермамой", – написал Конор в Instagram 5 января.
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